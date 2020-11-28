Alev alan kimyasallar korkuttu
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Alev alan kimyasallar korkuttu

28.11.2020 14:00 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:04
Alev alan kimyasallar korkuttu

Bursa'da bir kimyasal ürünlerin bulunduğu depodan yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin köpüklü müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Bursa'da bir kimyasal ürünlerin bulunduğu depodan yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin köpüklü müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Deponun üzerinde bulunan ofisler yoğun dumandan etkilenirken, bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Deponun üzerinde bulunan ofislerdeki vatandaşlar camlardan içeri giren dumanlardan etkilenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 5 araç ve 10'un üzerindeki personel, kısa sürede alevlere müdahale etti. Deponun alt katında bulunan kimyasallar yoğun dumana sebep olurken, köpükle yapılan müdahalenin ardından kısa sürede yangın söndürüldü.

Selçuk Ö.'ye ait olduğu ifade edilen deponun neden yandığı yapılan çalışmaların sonunda ortaya çıkacakken, polis ekiplerinin tahkikatı da devam ediyor. - BURSA

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Alev alan kimyasallar korkuttu
Alev alan kimyasallar korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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