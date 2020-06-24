Alev alan kamyonetten son anda atlayıp kurtuldu
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Alev alan kamyonetten son anda atlayıp kurtuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev aldı.

Alev alan kamyonetten son anda atlayıp kurtuldu
24.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:41

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev aldı. Ayaklarında yanık oluşan sürücü kendini araçtan atlamayı başardı.

Kaza Serik ilçesi D-400 karayolu Yukarıkocayatak kavşağında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Göçer'in kullandığı 07 DJ 708 plakalı kamyonet seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, Göçer aracı durdurup kaçmayı başardı. Ancak ayaklarında yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Yaralı sürücü Göçer, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol trafiğe açılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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