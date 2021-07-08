Alev alan kamyon, yangında küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alev alan kamyon, yangında küle döndü

Alev alan kamyon, yangında küle döndü
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde motor kısmandan alev alan kamyon, yanarak küle döndüGece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyreden H.A. yönetimindeki 33 DK 168 plakalı kamyon, Yenice gişelerine yaklaştığı sırada motor kısmından alev aldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde motor kısmandan alev alan kamyon, yanarak küle döndü

Gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyreden H.A. yönetimindeki 33 DK 168 plakalı kamyon, Yenice gişelerine yaklaştığı sırada motor kısmından alev aldı. Aracın motor kısmının yanmaya başladığı fark eden sürücü, yolun sağına çektiği kamyondan inerek durumu itfaiyeye bildirdi. Hızla tüm kamyonu saran alevler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Kamyon, yangında küle dönerken, sürücü yara almadan kurtuldu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

Antalya'da cinayetin izlerini fondötenle kapatan resim öğretmenine müebbet hapis
Antalya'da cinayetin izlerini fondötenle kapatan resim öğretmenine müebbet hapis
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Salih Uçan Mesut Özil Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alev alan kamyon, yangında küle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 00:02:22. #1.14#

title