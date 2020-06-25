Alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi
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Alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada taş temizliği yaptığı sırada alev alan iş makinesi, kullanılamaz hale geldi.

25.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:03

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada taş temizliği yaptığı sırada alev alan iş makinesi, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sinan Sancak'ın kullandığı iş makinesi, kırsaldaki Oluklu mahallesi yakınlarındaki tarlalarda taş temizliği yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Dumanların yükseldiğini fark eden Sancak, iş makinesini durdurarak durumu itfaiye ve mahalle sakinlerine bildirdi.

Mahalle sakinleri ve itfaiyenin müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İş makinesi kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Bu arada iş makinesinin yandığı anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde tamamen yanan iş makinesinden alevlerin 5 metreye kadar yükseldiği görülüyor.

Alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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