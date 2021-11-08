ALEV ALAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KÜLE DÖNDÜ - Haberler
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ALEV ALAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde boş bir arazide bilinmeyen bir nedenle yanan araç küle döndü.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde boş bir arazide bilinmeyen bir nedenle yanan araç küle döndü.

Tarsus Çamlıyayla yolu Çavdarlı Mahallesi kavşağı üzerinde boş bir arazide park halindeki 33 NYY 95 plakalı hafif ticari araç gece vakti yanmaya başladı. Çevredekilerin korkulu bakışları arasında küle dönen aracın neden yandığı ve kime ait olduğu tespit edilemedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ALEV ALAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

ALEV ALAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

ALEV ALAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

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