Alev alan Ferrari'yi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı
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Alev alan Ferrari'yi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı

Fransa'da bir adam, 1980-1990 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen Ferrari F40 modeli spor aracın motoru alev alınca, balkondan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı.

21.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:44
Alev alan Ferrari'yi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı

'da bir adam, 1980-1990 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen F40 modeli aracın motoru alev alınca, balkondan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Olay, Fransa'nın Monaco'nun ünlü semti 'da meydana geldi. 1980-1990 yılları arasında sadece 1311 adet üretilen Ferrari F40 modeli spor arabanın motorunda çıkan yangın sonucu araç alev aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın park halinde durduğu noktada bulunan asma kattan bir adamın bahçe hortumuyla araca su sıkarak söndürmeye çalıştığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek söndürdü.

Yerel medya, sınırlı sayıda üretilen aracın değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin Euro (8 milyon Türk lirası) olduğunu bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Araca su sıkan adamın görüntüsü-Araçtan yükselen alevler

-Detaylar


Kaynak: DHA
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