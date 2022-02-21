Alev Alan Feribottaki Türk Yolcu: "Her Şeyimiz Yandı"
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Yunanistan-İtalya arasındaki seferi sırasında alev alan feribottan kurtarılan yolcular ve mürettebat, Yunanistan'ın Korfu Adası'na getirildi.
Yunanistan- İtalya arasındaki seferi sırasında alev alan feribottan kurtarılan yolcular ve mürettebat, Yunanistan'ın Korfu Adası'na getirildi. Kazadan kurtarılanlar kayıt işlemleri sonrası adadaki otellere yerleştirildi. Kurtarılanlar arasında Türk yolcular da vardı
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