Alev Alan Feribottaki Türk Yolcu: "Her Şeyimiz Yandı"

Yunanistan- İtalya arasındaki seferi sırasında alev alan feribottan kurtarılan yolcular ve mürettebat, Yunanistan'ın Korfu Adası'na getirildi. Kazadan kurtarılanlar kayıt işlemleri sonrası adadaki otellere yerleştirildi. Kurtarılanlar arasında Türk yolcular da vardı

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