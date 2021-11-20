Alev alan evine odun atan adam görenleri şoke etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alev alan evine odun atan adam görenleri şoke etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alev alan evine odun atan adam görenleri şoke etti Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ev sahibi, yanmakta olan evine odun attı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Alev alan evine odun atan adam görenleri şoke etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ev sahibi, yanmakta olan evine odun attı. Alev topuna dönen ev, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan ev sahibi Mücahit B. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay İnegöl'ün kırsal Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit B.(68)'nin tek yaşadığı tek katlı evinde iddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Tek yaşayan adam, alevlerin arasından zorlukla dışarıya çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler.

Yanan evine odun attı

Amatör kameranın kaydettiği görüntülerde ev sahibinin, yanmakta olan evine odun parçası atması şaşırttı. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Alev alan evine odun atan adam görenleri şoke etti

Alev alan evine odun atan adam görenleri şoke etti

Alev alan evine odun atan adam görenleri şoke etti

Bunu da gördük! Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı

Bunu da gördük! Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı

 4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten haber alınamıyor

4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title