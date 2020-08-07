Alev alan ev kullanılamaz hale geldi Alev alan ev kullanılamaz hale geldi VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde alev alan ev kullanılamaz hale geldi.

Alev alan ev kullanılamaz hale geldi

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde alev alan ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Altındere Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye varan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bahçesaray Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Yürütülen çalışmalar sonucun yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA