Alev alan cip yandı İstanbul yolu Savaştepe gişeleri yakınlarında hareket halindeki cip alev aldı.

İZMİR-İstanbul yolu Savaştepe gişeleri yakınlarında hareket halindeki cip alev aldı. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'den İstanbul yönüne giden Mehmet Reisoğlu (35) yönetimindeki 34 CKD 83 plakalı cip, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi gişeleri yakınında bir anda alev aldı. Yanan araca ilk müdahaleyi otobanda sulama yapan araç personeli yaptı. Olay yerine gelen Balıkeksir Büyükşehir Belediyesi Savaştepe İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Sürücü olaydan yara almadan kurtulurken, cip kullanılmaz hale geldi.

- Balıkesir

Kaynak: DHA