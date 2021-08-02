Alev alan biçerdöver ormanı yakıyordu
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Alev alan biçerdöver ormanı yakıyordu

Alev alan biçerdöver ormanı yakıyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da buğday biçerken alev alan biçerdöver küle döndü.

Bursa'da buğday biçerken alev alan biçerdöver küle döndü. Ormana da sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülerek facianın önüne geçildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde çıkan yangında biçerdöver makinesi yanarak demir yığınına döndü. Saat 14.30 meydana gelen yangının neden kaynaklandığı araştırılıyor. Biçerdöver makinesinin yanmasıyla ormana sıçrayan yangın çok sayıda itfaiyenin zamanında müdahalesiyle 20 dakika içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURSA

Alev alan biçerdöver ormanı yakıyordu
Alev alan biçerdöver ormanı yakıyordu
Alev alan biçerdöver ormanı yakıyordu
Alev alan biçerdöver ormanı yakıyordu
Alev alan biçerdöver ormanı yakıyordu
Alev alan biçerdöver ormanı yakıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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