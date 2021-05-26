Alev Ağrı törenle emekliliğe uğurlandı

Karabağlar Belediyesi'nde uzun yıllar başkan yardımcılığı ve meclis üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulunan Alev Ağrı, törenle emekliliğe uğurlandı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun başkan yardımcılarıyla her hafta yaptığı olağan toplantıya son kez katılan Ağrı için, toplantının hemen ardından emeklilik pastası kesildi. Hizmet ettiği yılların anısına çeşitli armağanlar verilen Ağrı çok duygulandığını belirterek, "Huzurluyum, mutluyum ve gerçekten gururluyum. Yıllardan bu yana belediyelerde aktif olarak çalıştım ama Karabağlar Belediyesi'nde görev yaptığım 7 yılda 'başka bir belediyecilik mümkün' dedik. Çok farklı ve anlamlı bir dönem oldu. Muhittin Bey'le 1990 yılından bu yana çalışıyorum. Beni de bu performansın içine kattığınız için teşekkür ederim. Sayın Başkan size ve çalışma arkadaşlarınıza, bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" dedi.

Özverili çalışma…

Başkan Selvitopu da bugüne kadarki özverili çalışmaları, emekleri nedeniyle Ağrı'ya teşekkür ederek, "Sizinle birlikte, insana ve kentin kalbine dokunmayı amaçlayan bir anlayışla kente hizmet etmeye çalıştık. Ancak bu uzun yolculuk burada bitmedi. Bundan sonra da bilginizi, deneyimlerinizi kent yararına kullanmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Size emeklilik yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra hep birlikte emeklilik pastası kesildi.

Alev Ağrı kimdir?

Alev Ağrı Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nden mezun oldu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi'nde memuriyete giriş yaptı. 1987 yılında Konak Belediyesi'nde çalışmaya başladı. 2009 yılında Konak Belediyesi'nden emekli olan Ağrı, 2009-2013 yılında TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde yönetim kurulunda ve sürekli mesleki gelişim sürecinde görev aldı. 2014 yılından 2019 yılına kadar Karabağlar Belediyesi CHP Meclis Üyesi olarak görev yapan Ağrı, aynı zamanda 2014 yılından bugüne kadar Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla sürdürdü.

Kaynak: Bültenler