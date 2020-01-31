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Alessandro Florenzi Valencia'da İlk Antrenmanına Çıktı

Valencia’nın Roma’dan sezon sonuna kadar kiraladığı İtalyan sağ bek Alessandro Florenzi, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Florenzi’nin, haftasonu La Liga’da oynanacak Celta Vigo karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor.

31.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:19

'nın 'dan sezon sonuna kadar kiraladığı İtalyan sağ bek Alessandro Florenzi, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Florenzi'nin, haftasonu 'da oynanacak Celta Vigo karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor.

Kaynak: Dugout

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