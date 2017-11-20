ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ALES sonuçları için tarih belli mi? ALES sonbahar dönemi sınavı sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sona erdi. ÖSYM 81 il merkezinde düzenlenen ALES sonbahar dönemi sınavı saat 10.15'te başladı ve 150 dakika sürdü. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ÖSYM, 81 il merkezinde düzenlenen ALES sonbahar dönemi sınavı saat 10.15'te başladı ve 150 dakika sürdü.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Kasım'da yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları 22 Ocak 2018'de açıklanacak. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar, sınav binalarına alınmadı.

SORULAR VE CEVAPLARI BEKLENİYOR

ALES sınavı sonrası sınava girenlerin en çok merak ettiği konu çıkan soruların yanıtları. Puan hesaplaması yapmak isteyen ve zorlandıkları soruların yanıtlarını görmek isteyenler Ales soruları ve cevaplarını arıyor. Ancak ALES soruları ve cevapları ÖSYM tarafından henüz yayımlanmadı. Ortalama 1 ay içinde soru ve cevapların yayınlanması bekleniyor.