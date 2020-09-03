ALES sonuçları açıklandı! 2020 ALES sonucu sorgulama ÖSYM, 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ALES sınavı sonuçlarını adayların erişimine açtı. Peki, ALES sonucu nasıl öğrenilir? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet adresinden öğrenilebilecek. 2020 ALES/1 sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Akademik kariyer planlayan adaylar için ÖSMY tarafından düzenlenen ALES sınavı 16 Ağustos'ta yapıldı. ALS sonuçları heyecanla beklenirken, ÖSYM'den haber geldi. ALES/1 sonuçları açıklandı. İşte, ALES sınavı hakkında detaylar... 2020 ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI! 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. ALES SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR? Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. ALES SONUCU SORGULAMA....