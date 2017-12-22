ALES sonuçları sorgula! (ALES 2017 ÖSYM AİS) ALES sonuçları yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 19 Kasım 2017'de gerçekleştirilen ALES sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM tarafından açıklanan ALES sonuçları ve merak edilen her şey haberimizde.

2017 ALES güz sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversitelerde öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için ALES'e katılan binlerce aday sınav sonuçlarını merak ediyor. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre ALES sonuçları bugün açıklandı. Peki, ALES sonuçları nasıl görüntülenir? İşte 2017 ALES sonuçları...

2017 ALES SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 19 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Binlerce adayın katıldığı sınavın sonuçlar bugün saat 16.45'te açıklandı. ALES sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden duyuruldu. Adaylar ALES sonuçlarını öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

ALES SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir.



Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.