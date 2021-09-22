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ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM ALES sonuçları!

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ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM ALES sonuçları!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı geçtiğimiz hafta tamamlandı. Sınav sonrası ALES sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı merak edildi. ALES/2'de, adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihine odaklandı. İşte, ÖSYM ALES sonuç takvimi... ALES sonuçları!

ALES sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES/2) geçtiğimiz hafta (19 Eylül Pazar) gerçekleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde yapıldı. Sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı ve puan hesaplamaların nasıl yapılacağı gibi sorular adaylar tarafından merak edildi. ALES sonuçları!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı (2021 ALES/2) 19 Eylül Pazar günü tamamlandı. Adaylar, 150 dakika süren ve sözel ve sayısal sorulardan oluşan 100 soruluk bir test için ter döktü.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının tamamlanmasının ardından gözler ALES sonuç ekranına çevrildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ALES SINAV SONUÇLARI!

ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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