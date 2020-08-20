ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2020 soruları yayımlandı! ALES puan hesaplama nasıl yapılır?
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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2020 soruları yayımlandı! ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

ÖSYM, 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının soru kitapçılığı ile cevap anahtarını yayımladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Akademik kariyer planı yapan binlerce aday, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasını bekliyor. ALES puan hesaplama...

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2020 soruları yayımlandı! ALES puan hesaplama nasıl yapılır?
20.08.2020 18:10 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:13

2020 ALES, 16 Ağustos'ta hayata geçirildi. Adayların ter döktüğü sınav sonucu ile linsansütü eğitim alacaklar başvurularını gerçekleştirecek. Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan 2020 ALES/1 sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ve detaylar haberimizde.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

16 Ağustos'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları, sınava giren adaylar tarafndan merakla bekleniyor. ÖSYM'de yer alan takvime göre, ALES sonuçlarının 9 Eylül 2020'de açıklanması bekleniyor.

ALES SORULARI 2020

ÖSYM'Den yapılan son duyuruda; ''16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'uaşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 17 Ağustos 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.'' bilgisi yer aldı.

2020-ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı...

ALES PUAN HESAPLAMA

– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

ALES, yukarıdaki puan türleri ve test ağırlıklarından oluşuyor.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

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