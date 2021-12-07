ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Normal şartlarda 16 Aralık tarihinde açıklanması gereken ALES/ 3 sınav sonuçları 9 gün önceden açıklandı. Gelişme üzerine ALES/3 sonuçları en çok aratılan konulardan oldu. PekiALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonucu nasıl öğrenilir? detaylar haberimizde.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Normal şartlarda 16 Aralık tarihinde açıklanması gereken ALES/ 3 sınav sonuçları açıklandı.

ALES/3SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ALES/3 sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve aday şifreleri üzerinden ulaşabiliyor.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır. Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici durumdadır.

Tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı YDS gibi gereklidir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir. Genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

2018'de e-YDS'ye benzer şekilde e-ALES'in yapılacağı duyrulmuş ancak sınav uygulanmadan iptal edilmiştir.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ALES'TE HANGİ KONULAR SORULUR?

Sınavlarda adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretleyeceklerdir. Sınavda uygulanacak testin sözel bölümünde 50'şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır; sayısal bölümünde ise 50'şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır. Bütün adaylar, iki testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 100 soru cevaplandırmış olacaklardır.

Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar isterlerse bütün testleri cevaplandırabileceklerdir. Sayısal test adayların temel matematiksel işlemler matematiksel ilişkilerden yararlanma, tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülecek.

Sözel testlerde sözcükte, cümlede ve parçada anlam, cümle ve metni tamamlama, kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan sorulardan oluşacak. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

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