ALES sonuçları açıklandı! 2019-ALES 2 Sonuçları açıklandı ALES cevap kağıdı görüntüleme

04.10.2019 11:47

Adayların merakla beklediği ALES sonuçları açıklandı.ÖSYM tarafından ALES sonuçları ev ALES cevap kağıdı görüntüleme erişime açıldı. Adaylar ALES sorgulama ekranından ALES sonuçlarını öğrenebilirler.

ALES SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

ALES CEVAP KAĞIDINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

ÖSYM DUYURDU!

2019- ALES/2 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

22 Eylül 2019 tarihinde uygulananAkademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI