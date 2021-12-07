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ALES sonuçları açıklandı

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
ALES sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Kasım'da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Kasım'da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/3'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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