ALES sonuçları 2017 ne zaman açıklanır ÖSYM son dakika ALES sınav sonuçları sorgulama

ALES sonuçları 2017 yılında ÖSYM son dakika açıklamasının ardından erişime açılacak. ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES sonbahar sınavı 19 Kasım Pazar günü yapıldı. Yüksek lisans, doktora yapmak isteyen ve akademik kadro ilanlarına başvurmak isteyen adaylar, belirtilen tarihlerde başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiler. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, güz ve bahar dönemi olmak üzere senede iki kere yapılıyor. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor. ÖSYM 2017-2018 akademik takviminde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar, 21 Aralık 2017 tarihinde erişime açılacak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir .

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. ALES sonuçları sorgulama ekranı haberimiz içerisinde sizlerle.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 21 Aralık Perşembe günü erişime açılacak.

Yılda iki kez yapılmaktadır. Bunar ilkbahar ve son bahar dönemi olarak belirlenmiş ALES tarihleridir. ALES, tek oturumda gerçekleşen bir sınavdır. Üniversite rektörlüklerinin bulunduğu şehirlerde ve Lefkoşa'da yapılmaktadır. ALES'de diledğiniz kadar girebilme hakkına sahipsiniz. ALES'e bir sene içinde iki kez girebilirsiniz ve diyelim ki ilk sınavdan daha yüksek alırsanız; ilk sınavınızın sonucunun dikkate alınmasını isteyebilirsiniz. Sınav içerik olarak Sayılsal-1, Sayısal-2, Sözel-1 ve Sözel-2 bölümlerinden test şeklinde oluşmaktadır. 18 Aralık Pazar günü de 3 saat içinde gerçekleşen sınavda eğer sözel alanda tercih yapacaksanız Sözel-1 ve Sözel-2'yi, Sayısal-1'i, eğer sayısal alanda tercih yapacaksanız da Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel-1'i çözmeniz yeterli olacaktır. Bir Sayısal-1 sorusunun, sayısal alandan giren bir aday için ağırlık puanı 0.35 iken, bu sorunun sözel öğrencisi için ağırlık puanı 0.2'dir. Tüm bu aşamalar ardından sınav tarihinden çok uzun olmayan bir süre sonra sınav sonuçları açıklanır.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

