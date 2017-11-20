ALES sonbahar dönemi sınavı sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sona erdi.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il merkezinde düzenlenen ALES sonbahar dönemi sınavı saat 10.15'te başladı ve 150 dakika sürdü.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar, sınav binalarına alınmadı.

Sınavın sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu. Sözel testinde ise adayların sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 soru yer aldı.

Sınavdan alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak.