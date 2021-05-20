ALES sınavı ne zaman? ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta, hangi gün açıklanacak? ALES 2021/1 sonuçları açıklandı mı, kaç yıl geçerli?
ALES sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ALES sonuçlarının açılış tarihini duyurdu. Peki, ALES sınavı ne zaman? ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta, hangi gün açıklanacak? ALES 2021/1 sonuçları açıklandı mı, kaç yıl geçerli?
ALES sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ALES sonuçlarının açılış tarihini duyurdu. Peki, ALES sınavı ne zaman? ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta, hangi gün açıklanacak? ALES 2021/1 sonuçları açıklandı mı, kaç yıl geçerli? İşte detaylar haberimizde...
2021 ALES 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın sene başında yayımladığı ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre 2021 ALES 1. Dönem sınav sonuçları 27 Mayıs 2021'de açıklanacak.
ÖSYM ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;
Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.