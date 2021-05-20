ALES sınavı ne zaman? ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta, hangi gün açıklanacak? ALES 2021/1 sonuçları açıklandı mı, kaç yıl geçerli?

ALES sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ALES sonuçlarının açılış tarihini duyurdu. Peki, ALES sınavı ne zaman? ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta, hangi gün açıklanacak? ALES 2021/1 sonuçları açıklandı mı, kaç yıl geçerli?