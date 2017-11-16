ALES sınavı giriş yerleri ve sınav giriş belgesi sayfası! (2017) ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2017 ALES sonbahar sınavı giriş yerleri belli oldu mu? Binlerce öğrencinin gireceği ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) giriş belgesi çıkartma ekranı ve tüm detayları haberimizde.

kademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş - ALES sınavına az bir zaman kala adaylar gözünü giriş belgesine çevirdi. Peki 2017 ALES sonbahar sınavı ne zaman olacak? ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Kasım ayı ALES sınavı giriş belgesi öğrenme sayfası erişime açıldı mı? ÖSYM'nin 'Aday İşlemleri Sistemi' üzerinden takip edebilecek olan ALES sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak tüm detayları...

ALES SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan ALES sonbahar dönemi sınavı giriş yerleri geçtiğimiz sınavda olduğu gibi sınava bir hafta kala açıklanacak. 19 Kasım 2017 tarihi itibariyle yapılacak olan ALES sınavı giriş yerleri açıklanır açıklanmaz ÖSYM ile birlikte aynı anda haberimizde yer alacak.

ALES SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK? PUAN NE KADAR SÜRE GEÇERLİ OLACAK?

Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre 100 soru yöneltiecek 2017 ALES Sonbahar Dönemi Sınavı 19 Kasım 2017 tarihinde saat 10.00'da yapılacak ve ALES sınavı için toplam süre 150 dakika olacak.

Not: Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.