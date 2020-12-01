ALES sınavı ertelendi mi? 6 Aralık'ta yapılacak ALES sınavı ertelendi mi?
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ALES sınavı ertelendi mi? 6 Aralık'ta yapılacak ALES sınavı ertelendi mi?

01.12.2020 17:38 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:41
ALES sınavı ertelendi mi? 6 Aralık'ta yapılacak ALES sınavı ertelendi mi?

ALES sınavı ertelenecek mi? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/2 sınavı yayımlanan takvime göre bu hafta sonu 6 Aralık'ta düzenlenecekti. ÖSYM yapılacak sınavla ilgili son dakika açıklaması yaptı. ALES sınavı ertelendi mi? 6 Aralık'ta yapılacak ALES sınavı ertelendi mi?

ALES sınavı ertelenecek mi? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/2 sınavı yayımlanan takvime göre bu hafta sonu 6 Aralık'ta düzenlenecekti. ÖSYM yapılacak sınavla ilgili son dakika açıklaması yaptı. 2020 sınav takviminde 6 Aralık'ta yapılacağı açıklanan ALES sınav ileri bir tarihe ertelendi! İşte yapılan son dakika sınav açıklaması haberimizde...

ALES 2020/2 SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan ALES 6 Aralık'ta yapılacaktı.

Ancak ÖSYM'nin internet sitesinden yayınladığı yeni duyuruya göre corona virüs tedbirleri kapsamındabu haftasonundan itibaren uygulanmaya başlanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle ALES dahil bazı sınavlar ileri bir tarihe ertelendi.

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ÖSYM'nin sitesinden yaptığı açıklama:

"Cumhurbaşkanlığımızın Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır"

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