ALES sınavı ertelendi mi? 6 Aralık'ta yapılacak ALES sınavı ertelendi mi?

ALES sınavı ertelenecek mi? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/2 sınavı yayımlanan takvime göre bu hafta sonu 6 Aralık'ta düzenlenecekti. ÖSYM yapılacak sınavla ilgili son dakika açıklaması yaptı. ALES sınavı ertelendi mi? 6 Aralık'ta yapılacak ALES sınavı ertelendi mi?

ALES sınavı ertelenecek mi? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/2 sınavı yayımlanan takvime göre bu hafta sonu 6 Aralık'ta düzenlenecekti. ÖSYM yapılacak sınavla ilgili son dakika açıklaması yaptı. 2020 sınav takviminde 6 Aralık'ta yapılacağı açıklanan ALES sınav ileri bir tarihe ertelendi! İşte yapılan son dakika sınav açıklaması haberimizde...

ALES 2020/2 SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan ALES 6 Aralık'ta yapılacaktı.

Ancak ÖSYM'nin internet sitesinden yayınladığı yeni duyuruya göre corona virüs tedbirleri kapsamındabu haftasonundan itibaren uygulanmaya başlanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle ALES dahil bazı sınavlar ileri bir tarihe ertelendi.

ÖSYM'nin sitesinden yaptığı açıklama:

"Cumhurbaşkanlığımızın Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır"