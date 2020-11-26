ALES sınav giriş yerleri açıklandı! 2020 ALES giriş belgesi alma alma ekranı için tıklayınız
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ALES sınav giriş yerleri açıklandı! 2020 ALES giriş belgesi alma alma ekranı için tıklayınız

26.11.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:35
ALES sınav giriş yerleri açıklandı! 2020 ALES giriş belgesi alma alma ekranı için tıklayınız

ALES sınava giriş yerleri belgesi açıklandı! 2020 ALES sınavına geri sayım başladı. 2020 ALES sınavına girecek adaylar ALES sınav giriş yerlerini merak ediyor. İşte ALES sınav giriş yerleri açıklandı! 2020 ALES giriş belgesi alma alma ekranı

ALES sınava giriş yerleri belgesi açıklandı! 2020 ALES sınavına geri sayım başladı. 2020 ALES sınavına girecek adaylar ALES sınav giriş yerlerini merak ediyor. İşte ALES sınav giriş yerleri açıklandı! 2020 ALES giriş belgesi alma alma ekranı İşte ayrıntılar...

ALES SINAV YERLERİ BELGESİ!

ÖSYM tarafından belirlenen ALES sınav yerleri açıklandı. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada;

2020-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

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06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Aralık 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

ALES sınav giriş yerleri açıklandı! 2020 ALES giriş belgesi alma alma ekranı için tıklayınız

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

DİKKAT!

06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ALES 2020 SINAVI NE ZAMAN?

ALES sınavı, 6 Aralık Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecek. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacak.

ALES sınav giriş yerleri açıklandı! 2020 ALES giriş belgesi alma alma ekranı için tıklayınız

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor.

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