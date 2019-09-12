ALES sınav giriş belgesi yayımlandı! ÖSYM 2019-ALES/2 sınav giriş yeri sorgula!

12.09.2019 14:21

ÖSYM, 22 Eylül'de yapılacak ALES sınav giriş yerlerini açıkladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek adaylar, haberimizdeki bağlantıdan açılan sayfada T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ALES sınav giriş belgesi alabilirler.

ALES 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ

ALES GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

1- Sınav giriş belgesi

2- Geçerli kimli belgesi (sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. gibi kimlik kartları geçersizdir)

SINAVA GETİRİLMEMESİ GEREKENLER

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

ALES NEDİR, NİYE GİRMEK GEREKİR?

ALES; yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

Akademik personel ve lisansüstü eğitimi sınavı olarak açılan ALES, ÖSYM'nin yaptığı derecelendirme sınavlarından biridir. Kişiler; akademik kadrolara girmek, lisansüstü eğitim almak ya da doktora yapmak için ALES'e girmek zorundadır.

Düzenli şekilde yapılan sınava üniversite mezunu olan herkes katılabilmektedir.

Okutmanlık, araştırma görevlisi ya da uzmanlık için ALES'e girilebildiği gibi zaman zaman formasyon eğitimi için de ALES zorunluluğu getirilmektedir.