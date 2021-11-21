Bugün ALES/3 öncesi, yükseklisans ve doktora adayları heyecan içerisinde ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevaplarını araştırıyor. Sınav günü kimlik belgeleriyle ilgili yaşayacakları problemlerin çözümü için açık olacak nüfus müdürlükleri de belli oldu.

ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK?

2021 ALES/3 saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES'E KİMLE BAŞVURABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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