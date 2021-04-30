ALES, pazar günü yapılacak
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ALES, pazar günü yapılacak

ALES, pazar günü yapılacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKADEMİK Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

AKADEMİK Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

2021-ALES/1, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takviminde ilan edildiği gibi 2 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sınava girecek adaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi' kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Adaylar, yanlarında eş, kardeş, anne veya babalarından birinin refakatinde sınav merkezlerine gidebilecek. Adaylar, sokak kısıtlaması kapsamındaki denetim noktalarında sınava giriş belgelerini ibraz etmek zorunda. Ayrıca sınav görevlileri de görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla kısıtlamadan muaf olacak. Pazar günü uygulanacak 2021-ALES/1 saat 10.15'te başlayacak. Adayların 15 dakika önce saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor. Sınavın sonuçları, ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs tarihinde erişime açılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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