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ALES ne zaman yapılacak? ALES 2021 ALES takvimi! ALES hangi gün, saat kaçta? ALES konuları, çıkmış sorular

14.01.2021 14:54 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:58
ALES ne zaman yapılacak? ALES 2021 ALES takvimi! ALES hangi gün, saat kaçta? ALES konuları, çıkmış sorular

Koronavirüs sebebiyle ertelenen ALES ne zaman yapılacak? ALES 2021 ALES takvimi! ALES hangi gün, saat kaçta?

Akademik Personel Seçme Sınavı ( ALES) bu yıl ne zaman yapılacak? ALES konuları, çıkmış sorular! LES 2021 ALES takvimi!

ALES NEDİR?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır. Yılda üç kez yapılan bu sınavda puan aralığı 50 ve 100 arasıdır.07.09.2017 tarihli değişiklikle sınavsözel ve sayısalolarak 2 testten ve 100 sorudan oluşmaktadır.Sınav süresi 2.5 saat, geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

ALES NE ZAMAN?

2020 yılında yapılması planlanan Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES), koronavirüs nedeniyle ertelendi. Peki, 2021 yılında ALES ne zaman? Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yapıla son açıklama şu şekilde; "Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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