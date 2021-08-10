ALES ne zaman? ALES başvuruları ne zaman bitiyor?

Akademik Personel Seçme Sınavı olan ALES hakkında ALES ne zaman? ALES başvuruları ne zaman bitiyor? sorularının yanıtları araştırılıyor. ÖSYM tarafından uygulanan ALES'in ilk oturumu geride kalırken, yılın ikinci ALES oturumu için başvurular devam ediyor. 3-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak olan ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvurusu nasıl yapılır?

ALES ne zaman? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye genelinde yapılan sınava binlerce aday başvurmakta. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitiyor? ALES ne zaman?

ALES SINAVI NE ZAMAN 2021?

Yakınzamanda ALES/2 sınavı gerçekleştirilecek. ÖSYM'den alınan bilgilere göre; ALES/2 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sınavın başvuruları ise 3 Ağustos 2021 ile 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında kabul edilecek ve 145 liraya yapılabilecek.

ALES BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

ALES başvuru ücreti 145 TL'dir.

ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuru işlemi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.