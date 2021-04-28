ALES iptal olur mu 2021?

ALES iptal olur mu 2021? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Türkiye'de artan vakalar ve vefatların ardından 17 günlük tam kapanmaya geçildi. Bu kapsamda online eğitime geçilirken ÖSYM'nin yaptığı sınavların ertelenip ertelenmediği merak konusu oldu. ALES ne zaman yapılacak? Tam kapanma kararının altından ALES iptal olur mu 2021? ALES ertelendi mi? sorularının yanıtları merak ediliyor.