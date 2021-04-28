ALES iptal olur mu 2021?
ALES iptal olur mu 2021? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Türkiye'de artan vakalar ve vefatların ardından 17 günlük tam kapanmaya geçildi. Bu kapsamda online eğitime geçilirken ÖSYM'nin yaptığı sınavların ertelenip ertelenmediği merak konusu oldu. ALES ne zaman yapılacak? Tam kapanma kararının altından ALES iptal olur mu 2021? ALES ertelendi mi? sorularının yanıtları merak ediliyor.
Tam kapanmada ALES ertelendi mi? ALES iptal olur mu 2021? 26 Nisan akşamı gerçekleşen Kabine toplantısının ardından tam kapanmaya karar verildi. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında ÖSYM'nin yapacağı sınavların durumu belli oldu. ALES iptal oldu mu? sorusu tam kapanma kararının ardından merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'ndan dün tam kapanma kararı çıktı. Peki, ÖSYM ALES hakkında açıklama yaptı. ALES iptal oldu mu?
ALES İPTAL OLUR MU 2021?
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre sokağa çıkma yasağından muaf olanlar bölümünde ÖSYM'nin yapacağı sınavlar ertelenmedi. Sınavlara katılacak öğrenciler sınav giriş belgeleri ile birlikte sokağa çıkma çıkma yasağından muaf olacak.
ALES'E GİRECEK ÖĞRENCİLER KISITLAMADAN MUAF
2 Mayıs 2021 pazar günü ALES'e girecek öğrenciler yasaktan muaf olacak.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde ÖSYM'nın yapacağı sınavları ilgilendiren bölüm şöyle:
"ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf tutulacak."