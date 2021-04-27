ALES iptal oldu mu? Tam kapanmada ALES ertelendi mi?

ALES iptal oldu mu? sorusu tam kapanma kararının ardından merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'ndan dün tam kapanma kararı çıktı. Peki, ÖSYM ALES hakkında açıklama yaptı. ALES iptal oldu mu? Tam kapanmada ALES ertelendi mi?

ALES ne zaman yapılacak? Tam kapanma kararının altından ALES ertelendi mi? ALES iptal oldu mu? sorularının yanıtları merak ediliyor.

ALES İPTAL OLDU MU?

ALES sınavının iptal olup olmadığıyla ilgili ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Eğer ÖSYM sınavları iptal olmazsa; ALES/1 2021 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Sınavın sonuçlarının ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla bağlantılı olarak hafta sonu uygulanacak olan ALES'in ertelenip ertelenmeyeceği araştırılıyor. ALES/1 için ÖSYM'den henüz erteleme duyurusu yapılmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm sınavların ertelendiğini bildirdi.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/1 2021 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor.

Sınavın sonuçlarının ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

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