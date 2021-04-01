ALES için geç başvurular bugün yapılabilecek
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Kültür Sanat
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021/ALES-1) geç başvurularının bugün yapılabileceğini duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021/ALES-1) geç başvurularının bugün yapılabileceğini duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bireysel başvurular internet aracılığıyla saat 23.59'a kadar alınacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin