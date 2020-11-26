ALES giriş belgesi yayımlandı! ALES sınav yerleri sorgulama ekranı
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ALES giriş belgesi yayımlandı! ALES sınav yerleri sorgulama ekranı

26.11.2020 15:46 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:50
ALES giriş belgesi yayımlandı! ALES sınav yerleri sorgulama ekranı

ALES sınav yerleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen ALES 2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Lisan eğitimini tamamlamış kişilerin girebildiği sınava, yurt dışına öğrenci göndermek, yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylar için düzenleniyor. İşte, ALES sınav yerleri sorgulama ekranı! ALES giriş belgesi

ALES giriş yerleri ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2020 yılında da yoğun ilgi gören merkezi sınavlar arasında yer alıyor. ALES giriş belgesi yayımlandı! ALES sınav yerleri sorgulama ekranı

ALES GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

2020-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES giriş belgesi yayımlandı! ALES sınav yerleri sorgulama ekranı

DİKKAT!

06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ALES SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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