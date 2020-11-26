ALES giriş belgesi yayımlandı! ALES sınav yerleri sorgulama ekranı

ALES sınav yerleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen ALES 2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Lisan eğitimini tamamlamış kişilerin girebildiği sınava, yurt dışına öğrenci göndermek, yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylar için düzenleniyor. İşte, ALES sınav yerleri sorgulama ekranı! ALES giriş belgesi