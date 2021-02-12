ALES giriş belgeleri erişime açıldı
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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

12.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:57
ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 21 Şubat'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020-ALES/2) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 21 Şubat'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020-ALES/2) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Şubat'taki 2020-ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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