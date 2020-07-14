ALES geç başvuru süresi başladı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter'dan ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını verdi. ÖSYM takvimine göre 16 Eylül'de belli olması beklenen sınav sonuçları için tarih değişti.

16 Ağustos'ta ÖSYM tarafından düzenlenecek ALES için geç başvuru süresi 14 Temmuz'da başladı. 13 - 23 Mart tarihlerinde başvuruları alınan ALES/1 için geç başvuru ücretleri de merak konusu oldu. ALES sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

ALES GEÇ BAŞVURU SÜRESİ BAŞLADI!

ALES/1 sınavı 16 Ağustos günü hayata geçirilecek. Adaylar 13 - 23 Mart tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamladı. Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayanlar için ÖSYM, 14 Temmuz'da geç başvuru süresini başlattı. Adaylar https://ais.osym.gov.tr/ adresinden başvurularını yapabilecekler.

ALES/1 BAŞVURU EKRANI...

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Akademik kariyer planları yapan binlerce adayın başvuru yaptığı ALES/1 için ilk başvuru ücreti 130 TL olarak belirlenmişti. Başvuru yapamayan ve geç başvuruda şansını değerlendirmek isteyenler 14 Temmuz'da 195 TL geç başvuru ücreti yatırmak durumunda.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 16 Eylül'de açıklanması planlanan ALES sonuçları, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün son paylaşımına göre 7 Eylül olarak değiştirildi. Buna göre ALES/1 sınav sonuçları 7 Eylül'de adayların erişimine sunulacak.