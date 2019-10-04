ALES geç başvuru günü açıklandı! ALES 3 geç başvuru ne zaman?

04.10.2019 14:16

ALES geç başvurusunu başlamasını bekleyen adaylara müjde. ÖSYM ALES geç başvuru tarihlerini açıkladı. ALES 3 geç başvuru ne zaman, ALES 3 geç başvuru nasıl yapılır ve ALES 3 geç başvuru ücreti gibi konuları mercek altına aldık.

2019-ALES/3 GEÇ BAŞVURU İLANI İÇİN TIKLAYINIZ…

2019-ALES/3 GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ

ALES/3 SINAV TARİHİ : 17 Kasım 2019

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 17 – 25 Eylül 2019 (Ücret ödeme için son gün, 26 Eylül 2019)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 120,00 TL ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 28 Mart 2019

ALES 3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 08 Ekim 2019

ALES GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

ALES BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar;

Başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar;

Başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

*Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

ALES SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.