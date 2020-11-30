ALES ertelendi mi? ÖSYM son dakika 6 Aralık ALES/2 iptal mi edildi?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs kullanımı, kamu kuruluşları mesai saati düzenlemesi gibi pek çok konuya değinildi. Bu kapsamda, ALES ertelendi mi? 6 Aralık ALES iptal mi edildi? gibi soruları da merak edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından 2020 ALES sınavının akıbeti merak edilmeye başlandı. Peki ALES ertelendi mi? ALES sınavı iptal mi edildi? İşte detaylar...
ALES ERTELENDİ Mİ?
Kabine toplantısı sonrası haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. 06 Aralık 2020 tarihinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) düzenlenecekti. Binlerce aday "ALES sınavı iptal mi edildi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
6 ARALIK 2020 ALES/2 SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ?
Konu ile ilgili ÖSYM'den henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. ALES sınavına girecek olan öğrenciler ve gözetmenlerin hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacağı bu hafta içi belli olacak.