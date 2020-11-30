ALES ertelendi mi? ÖSYM son dakika 6 Aralık ALES/2 iptal mi edildi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs kullanımı, kamu kuruluşları mesai saati düzenlemesi gibi pek çok konuya değinildi. Bu kapsamda, ALES ertelendi mi? 6 Aralık ALES iptal mi edildi? gibi soruları da merak edildi.