ALES'e giderken kimliğini unutan adayın panik anı, otobüs kamerasında
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ALES'e giderken kimliğini unutan adayın panik anı, otobüs kamerasında

24.02.2021 14:44 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:51
ALES'e giderken kimliğini unutan adayın panik anı, otobüs kamerasında

SİVAS'ta, hafta sonu yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) öncesi evde kimliğini unutan adaya, Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yardım etti.

SİVAS'ta, hafta sonu yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) öncesi evde kimliğini unutan adaya, Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yardım etti. Genç kızın otobüs içinde kimliğini unuttuğunu fark edip, şoförden yardım istediği anlar ise araç kamerasına yansıdı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, 21 Şubat'ta gerçekleştirilen ALES'e girmek üzere evinden çıkan aday, halk otobüsüne binip, kampüse gitmek için yola çıktı. Genç kız, bir süre sonra kimliğini unuttuğunu anlayıp, otobüs şoförü Ömer Taşdemir'e iletti. ALES adayı, kimliğini almak için herhangi bir durakta inmek istedi. Otobüs şoförü Taşdemir de genç kıza yardım için Ulaşım Hizmetleri'nden destek talep etti. Dikilitaş mevkisinde otobüsten inen genç kız, başka araçla evine götürülerek, kimliğini alması sağlandı. Ardından salona götürülen ALES adayı, son anda sınava yetişti. Genç kızın otobüs içinde kimliğini unuttuğunu fark edip, şoförden yardım istediği anlar da araç kamerasına yansıdı.

ALES'e giderken kimliğini unutan adayın panik anı, otobüs kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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