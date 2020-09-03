ALES cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı! ALES sonuçları 2020 ÖSYM 2020 ALES/1 sınavı, 16 Ağustos'ta yapıldı. ÖSYM ALES sonuçlarını ve hemen ardından cevap kağıtları ve aday cevaplarını da paylaştı. ALES sınav sonucu sorgulama ekranı haberimizde. ALES sınav sonucu nasıl öğrenilir?

ÖSYM ALEs sonuçlarını erişime açtı. Diğer yandan ALES cevap kağıtları ile aday cevapları da açıklanmış oldu. 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

ALES SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ALES SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

2020 ALES 1 CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

Adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

2020-ALES/1 Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları için tıklayın...

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.