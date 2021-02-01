ALES başvurusu ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için araştırmalar başladı. ALES tarihi açıklanmasının ardından 2021 ALES başvurusu ne zaman? LES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvurusu nasıl yapılır?
ALES yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolarına atanabilmek için girilen ALES başvurusu ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır?
ALES BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.
Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.
Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.
2021 ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2021 ALES başvuruları, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılır. T.C. kimlik numara ve şifre ile giriş yapabilirsiniz. 12-22 Mart arasında ALES başvuruları başlayacaktır.