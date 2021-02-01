ALES başvurusu ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için araştırmalar başladı. ALES tarihi açıklanmasının ardından 2021 ALES başvurusu ne zaman? LES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvurusu nasıl yapılır?