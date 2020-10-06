ALES başvuruları bitti mi? ALES başvuruları nasıl yapılır? ALES nedir ve kimler girebilir? ALES sınavı ne zaman?
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ALES başvuruları bitti mi? ALES başvuruları nasıl yapılır? ALES nedir ve kimler girebilir? ALES sınavı ne zaman?

06.10.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:57
ALES başvuruları bitti mi? ALES başvuruları nasıl yapılır? ALES nedir ve kimler girebilir? ALES sınavı ne zaman?

4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olan kişilerin girebileceği ALES sınavı ne zaman? ALES nedir ve kimler girebilir? ALES başvuruları bitti mi?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi gibi kadrolu çalışmak isteyenlerin girmesi gereken ALES sınavı ne zaman? ALES nedir ve kimler girebilir?

ALES NEDİR VE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır.

Bir lisans programında eğitim gören, bir lisans programından mezun olmuş herkes Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girebilir.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2), 06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 01-12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

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