ALES başvuruları başladı! ALES ne zaman 2020? ALES başvuru ücreti 2020 ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için başvurular başladı. ÖSYM, 2020-ALES/1 başvuru kılavuzunu yayımladı. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru şartları haberimizde.

ÖSYM, 2020 ALES sınavı başvuru kılavuzunu açıkladı. 3 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek ALES sınavı başvuruları da alınmaya başladı. 13 - 23 Mart tarihleri arasında ön başvurusu alınacak adaylar başvurularını https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecekler. ALES ön başvurusu ve ayrıntılı bilgiyi derledik...

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2020-ALES/1 NE ZAMAN?

ÖSYM; 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1)'nın, 03 Mayıs 2020 tarihinde uygulanacağını duyurdu. Buna göre sınav başvuruları 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Akademik kariyer düşünen binlerce adayın merakla beklediği 2020 yılının ilk ALES sınavı 3 Mayıs günü yapılacak. Sınav başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi. 10.15'de başlaması beklenen sınavın süresi 150 dakika ve geç başvuru tarihi ise 1 Nisan 2020.

ALES BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES);

- Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

- Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

- Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir. Bu kılavuz; sınava başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır.

* Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

* Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

* Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek'te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlayacaktır.

* Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

* Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar. Başarılı olan adaylar,

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen genel ve özel şartları taşımaları hâlinde giriş sınavlarına başvurabilirler.