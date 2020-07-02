ALES geç başvuru tarihi ne zaman? 2020 ALES ücreti ne kadar?
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ALES geç başvuru tarihi ne zaman? 2020 ALES ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından akademik kariyer düşünenler için düzenlenen ALES/1 sınavı için geç başvurular başladı. 13 - 23 Mart tarihlerinde başvuruları alınmıştı ve 2020 ALES sınav merkezi tercihi değiştirmek isteyenler için de tarihler belirlendi. ALES sınavı ne zaman?

ALES geç başvuru tarihi ne zaman? 2020 ALES ücreti ne kadar?
02.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:53

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvurusu için son gün 14 Temmuz olarak açıklandı. Adaylar, sınav ücretlerini ise geç başvuru tarihi içerisinde bankaların ATM'lerinden veya internet bankacılığından ödeyebilecekler. ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM'de yer alan bilgiye göre, 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1)'nın 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Adaylar geç başvurularını, 14 Temmuz günü saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr)yapabilecekler.

2020 ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti olan 195 TL, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme işlemi gerçekleştiriliebilecek.

Sınava 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.

ÖSYM ALES/1 SINAVI...

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