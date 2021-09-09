ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden 09 Eylül 2021 tarihinde saat 14. 00'ten itibaren T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/2 için adaylar, saat 10. 00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Temel Kurallar
Kaynak: Habermetre