ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
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ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2), 19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2), 19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 03 - 11 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10. 30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar. saglik. gov. tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-ALES/2: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

Kaynak: Habermetre

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