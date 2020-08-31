ALES açıklandı mı? 2020 ALES sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi! ALES sonuç sorgulama ekranı! ALES sınav sonuç tarihi belli mi? Akademik kariyer yapmak isteyenlerin girdiği ALES'te sınavı geride kaldı ve sonuçlar beklenmeye başlandı. Peki, ALES açıklandı mı? 2020 ALES sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi! ALES sınav sonuç tarihi belli mi? ALES sonuç sorgulama ekranı!

16 Ağustos'ta yapılan ALES sorası adaylar gözünü ALES sonuçlarına çevirdi. Peki, ALES açıklandı mı? 2020 ALES sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi! ALES sonuç sorgulama ekranı! ALES sınav sonuç tarihi belli mi? ALES nedir?

ALES AÇIKLANDI MI?

ALES sonuçları henüz açıklanmadı. ALES sonuçlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2020 ALES sonuçları 7 Eylül Tarihinde açıklanacak.

ALES PUAN TÜRLERİ VE TEST AĞIRLIKLARI

– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES NEDİR?



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

• > yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

•> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

•> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde