ALES/2'ye giren adaylar Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınav salonlarına alındı

Edirne'de Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020- ALES/2) giren adaylar tedbirler eşliğinde sınav salonlarına alındı.

ÖSYM'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelediği sınav 81 il ve 88 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Edirne'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan sınav için adaylar, sınav başlangıcından 15 dakika önce okullara giriş yaptı. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmadı.

Tedbirler kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimsesin okul bahçelerine girişine izin verilmedi.

ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanırken soruların cevaplanması için 150 dakika süre verildi.

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacaklar ile bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar